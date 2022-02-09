Депутат ГД предложил добавлять баллы мастерам спорта при поступлении в вузы

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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко предложил добавлять баллы при поступлении в вузы школьникам со званиями "мастер спорта" или "кандидат в мастера спорта".

Парламентарий отметил, что сегодня дополнительные баллы при сдаче ЕГЭ и поступлении в университеты предусмотрены при наличии результатов ГТО, передает Агентство "Москва".

Накануне в Рособрнадзоре рассказали, что Единый государственный экзамен не претерпит кардинальных изменений. По мнению экспертов ведомства, изменения в ЕГЭ стоит вносить вдумчиво, последовательно и заблаговременно.

В Рособрнадзоре также сообщили о разработке модели усиления роли портфолио школьника. По мнению представителей ведомства, такой подход позволит увеличить вклад в развитие волонтерства и творческих способностей детей.

