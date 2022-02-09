Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

9 февраля, 17:15

Депутат ГД предложил добавлять баллы мастерам спорта при поступлении в вузы

спортобразованиеобщество

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко предложил добавлять баллы при поступлении в вузы школьникам со званиями "мастер спорта" или "кандидат в мастера спорта".

Парламентарий отметил, что сегодня дополнительные баллы при сдаче ЕГЭ и поступлении в университеты предусмотрены при наличии результатов ГТО, передает Агентство "Москва".

Накануне в Рособрнадзоре рассказали, что Единый государственный экзамен не претерпит кардинальных изменений. По мнению экспертов ведомства, изменения в ЕГЭ стоит вносить вдумчиво, последовательно и заблаговременно.

В Рособрнадзоре также сообщили о разработке модели усиления роли портфолио школьника. По мнению представителей ведомства, такой подход позволит увеличить вклад в развитие волонтерства и творческих способностей детей.

В Рособрнадзоре не планируют отменять ЕГЭ и ОГЭ из-за COVID-19

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать