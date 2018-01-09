CAS зарегистрировал апелляции 42 российских спортсменов

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял 42 апелляции российских спортсменов на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпийских игр.

Как сообщается в релизе CAS, все дела российских атлетов объединили в одно. Рассматривать апелляции, скорее всего, будут на неделе с 22 января. Окончательное решение CAS должны принять до 31 января. Крайний срок подачи заявки на участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане – 28 января.

Ранее МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах ряд российских спортсменов и аннулировал их результаты на Играх.