Российские лыжники могут не поехать на ОИ-2018

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Российские лыжники, пожизненно отстраненные МОК от участия в Олимпиадах, могут не поехать на Игры-2018 в Пхенчхане даже в случае положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Мы подавали апелляции на решение федерации о недопуске их на все соревнования под своей эгидой. Ведь получается, что российские отстраненные лыжники не имеют права участвовать в международных соревнованиях и просто не могут отобраться на Игры", – цитирует Вяльбе RT.

Глава Федерации отметила, что сохраняет веру в справедливость в ожидании решения CAS. Слушания по делам отстраненных спортсменов пройдут до 27 января включительно.

Ранее российские лыжники путем голосования приняли решение выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.