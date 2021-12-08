Кубок России по брейкингу пройдет в Московской области 10–12 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кубок России, всероссийские и международные соревнования по брейкингу Russian Open Breaking Championship (ROBC) пройдут с 10 по 12 декабря в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

"В спортивную программу ROBC впервые включены международные рейтинговые соревнования Всемирной федерации танцевального спорта WDSF, являющиеся отборочными соревнованиями к чемпионату мира, Всемирным играм и XXXIII летним Олимпийским играм", – говорится в сообщении.

В соревнованиях примут участие команды из России, Белоруссии, Казахстана, Турции, Украины, Хорватии, Эстонии и других стран. Призовой фонд всероссийских соревнований составит более 1 миллиона рублей, международных – 23,4 тысячи евро.

Церемония открытия соревнований пройдет 11 декабря, а международных соревнований WDSF – 12 декабря. Спортсмены встретятся в спортивном комплексе "Жаворонки" в Одинцовском городском округе.

Ранее сообщалось, что 17 и 18 декабря в конноспортивном комплексе "Измайлово" пройдет Всероссийский турнир по пони-спорту "Кубок президента Федерации конного спорта России". Юные спортсмены в возрасте от 4 до 16 лет будут бороться за главный трофей сезона. Лучшим из лучших достанется главная награда, которую лично вручит президент Федерации – Марина Сечина.

