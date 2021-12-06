Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
17 и 18 декабря в конноспортивном комплексе "Измайлово" пройдет Всероссийский турнир по пони-спорту "Кубок президента Федерации конного спорта России". Юные спортсмены в возрасте от 4 до 16 лет будут бороться за главный трофей сезона. Лучшим из лучших достанется главная награда, которую лично вручит президент Федерации – Марина Сечина.
Помимо спортивной программы, гостей турнира ждет яркая анимация, аквагрим, мастер-классы и общение с лошадьми и пони. 17 декабря также будет организована деловая программа с ведущими спортсменами и специалистами пони-индустрии.
18 декабря ребят ждет новогодняя вечеринка. В этот день состоится мастер-класс по тэг-регби с участием игроков ЦСКА, химическое шоу, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, а также ожидается много подарков для участников. Главной изюминкой новогоднего вечера станет шоу с участием Тома Хаоса из "Отпетых мошенников" и танцевальной труппы.
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