Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

17 и 18 декабря в конноспортивном комплексе "Измайлово" пройдет Всероссийский турнир по пони-спорту "Кубок президента Федерации конного спорта России". Юные спортсмены в возрасте от 4 до 16 лет будут бороться за главный трофей сезона. Лучшим из лучших достанется главная награда, которую лично вручит президент Федерации – Марина Сечина.

Помимо спортивной программы, гостей турнира ждет яркая анимация, аквагрим, мастер-классы и общение с лошадьми и пони. 17 декабря также будет организована деловая программа с ведущими спортсменами и специалистами пони-индустрии.

18 декабря ребят ждет новогодняя вечеринка. В этот день состоится мастер-класс по тэг-регби с участием игроков ЦСКА, химическое шоу, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, а также ожидается много подарков для участников. Главной изюминкой новогоднего вечера станет шоу с участием Тома Хаоса из "Отпетых мошенников" и танцевальной труппы.