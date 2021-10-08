Ашот Хачатурянц зарегистрирован кандидатом на пост главы РПЛ

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Исполняющего обязанности главы Российской Премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца зарегистрировали в качестве кандидата на должность главы лиги. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Пока Хачатурянц является единственным выдвинутым кандидатом на этот пост.

Председателя судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца утвердили в должности исполняющего обязанности президента РПЛ 5 октября по итогам голосования руководителей клубов РПЛ на общем собрании. Он занял место Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с 2007 года.

Выборы нового президента Российской Премьер-лиги состоятся 22 ноября.

