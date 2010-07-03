Новиков назначен и. о. главного тренера "Динамо"

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Обязанности главного тренера столичного футбольного клуба "Динамо" будет временно исполнять Кирилл Новиков.

"Возглавляемый им дубль бело-голубых лидирует в Молодежном первенстве. С 8 октября Кирилл Новиков будет совмещать обе тренерские должности", – указывается на сайте клуба.

Первоочередная задача Новикова – поиск взаимопонимания с футболистами, уточнили в пресс-службе.

"Не собираюсь делать никаких скидок на приставку "и. о.". Моя задача – добросовестно и полноценно сделать свою работу, попытаться переломить ситуацию с затянувшейся серией неудачных матчей", – заявил тренер.

Ранее руководство клуба приняло отставку главного тренера Дмитрия Хохлова. Это произошло после того, как на выезде "Динамо" уступило "Оренбургу" со счетом 0:2. В предыдущем туре оренбуржцы выиграли и у другого столичного клуба – "Спартака", после чего пост главного тренера покинул Олег Кононов.

В данный момент "Динамо" находится на 15-й строчке (предпоследнее место) турнирной таблицы чемпионата России. "Спартак" располагается на 12-й позиции.

