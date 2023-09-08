Уголовное дело возбудили против президента федерации футбола Испании Рубиалеса

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В отношении временно отстраненного от должности президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса возбудили уголовное дело, сообщает агентство Reuters.

Расследование инициировала прокуратура Испании из-за того, что Рубиалес поцеловал футболистку сборной страны Хеннифер Эрмосо.

Инцидент произошел 20 августа, когда женская сборная Испании обыграла команду из Англии со счетом 1:0. После этого во время церемонии вручения золотых медалей Рубиалес, награждая Эрмосо, поцеловал спортсменку в губы.

Действие президента RFEF, по информации испанского издания Relevo, спровоцировало волну критики со стороны СМИ и активистов, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от Рубиалеса официальных извинений. После этого Эрмосо заявила, что инцидент является проявлением дружбы, и попросила не зацикливаться на нем, а Рубиалес извинился и признал, что был не прав.

В Международной федерации футбола (FIFA) планируют отстранить Рубиалеса на 15 лет. Пока главу RFEF временно отстранили от должности и любой работы в области футбола на 90 дней. Поддержали Эрмосо более 50 футболисток Испании, которые объявили, что не будут выступать за национальную команду, пока Рубиалес не покинет свой пост.

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