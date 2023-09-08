Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Юран перенес экстренную операцию

Фото: телеграм-канал "ДавидМГ"

Главный тренер футбольной команды "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран перенес экстренную операцию в ночь на 8 сентября. Об этом в своем телеграм-канале написал гендиректор футбольного клуба Давид Мелик-Гусейнов.

"Сегодня ночью Сергей Юран, главный тренер футбольной команды "Пари НН", был прооперирован в одной из клиник. Показания к операции были экстренные", – сообщил гендиректор ФК.

По его словам, в настоящее время жизни и здоровью Юрана ничего не угрожает. Тренера перевели для лечения в обычную палату. Гендиректор клуба подчеркнул, что контролирует период реабилитации Юрана.

Мелик-Гусейнов заявил, что тренировочный процесс в команде остановлен не был. Также он попросил людей, любящих "недоверчиво искать другие причины, воздержаться от всего этого". Гендиректор "Пари НН" добавил, что Юрану понадобится несколько дней на восстановление.

Ранее сообщалось, что Сергей Ташуев занял пост главного тренера воронежского футбольного клуба "Факел". Российскому футбольному тренеру 64 года. Его карьера началась с клуба "Дружба" из Буденновска в 1992 году. Также Ташуев работал с "Краснодаром", "Спартаком-Нальчиком", "Анжи", донецким "Металлургом", "Чайкой", "Ахматом" и другими клубами.

До этого главным тренером "Факела" был Вадим Евсеев. Он покинул клуб 5 сентября. Евсеев находился на этой должности с 1 мая 2023 года.

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