Россию могут исключить из "новой" Лиги чемпионов

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Россия могут исключить из "новой" Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.

Как заявил газете "Известия" официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо, вероятнее всего, в турнире будут играть только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции.

Чемпионаты с более низким коэффициентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в том числе Россия, могут оказаться "почти полностью исключены".

Ранее стало известно, новый формат Лиги чемпионов будет введен с 2024 года. В турнире останутся 32 клуба, которые будут разбиты на четыре группы по восемь команд.

Лига чемпионов – ежегодный международный турнир по футболу среди клубов высших дивизионов в Европе. В финале первенства 2018/19 года победу праздновали футболисты "Ливерпуля", которые обыграли лондонский "Тоттенхэм" (2:0).