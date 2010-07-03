"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

Фото: instagram.com/liverpoolfc

Футболисты "Ливерпуля" обыграли лондонский "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов УЕФА-2018/19.

Английские команды встретились в Мадриде на стадионе "Метрополитано", матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля", передает "Интерфакс".

Уже на первой игровой минуте за игру рукой арбитр назначил пенальти в ворота "Тоттенхэма". 11-метровый реализовал Мохамед Салах. На 87-й минуте по воротам соперника ударил Дивок Ориги.

"Ливерпуль" шестой раз в своей истории выиграл главный клубный турнир Европы.

В 1977, 1978, 1981, 1984 годы команда выиграла Кубок чемпионов, в 2005 и 2019 годы – Лигу чемпионов.