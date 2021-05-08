"Зенит" сыграл вничью с "Уфой" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Петербургский "Зенит", досрочно оформивший чемпионство в предыдущем туре Российской Премьер-лиги (РПЛ), сыграл вничью с "Уфой".
Матч 29-го тура РПЛ прошел в Уфе и завершился с нулевым счетом. Чемпионы могли выйти вперед в концовке первого тайма, однако нападающий "Зенита" Сердар Азмун не смог реализовать пенальти на 45-й минуте встречи.
По итогам игры, "Уфа" покинула зону прямого вылета из лиги, поднявшись на 14-е место с 22 очками. "Зенит" набрал 62 очка.
29-й тур РПЛ посвящен Дню Победы. Все игры российского чемпионата в эти дни начинаются с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Как сообщалось, "Зенит" оформил третье подряд чемпионство до окончания сезона, разгромив со счетом 6:1 московский "Локомотив" в матче 28-го тура РПЛ. Теперь питерский футбольный клуб, обойдя московский ЦСКА, находится на втором месте по числу завоеванных титулов чемпиона России по футболу.
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