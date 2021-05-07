Арбитра Васильева отстранят от работы на матчах РПЛ до окончания служебной проверки

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Судью Станислава Васильева отстранят от работы на матчах Российской Премьер-лиги до завершения служебной проверки. Об этом рассказал глава экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.
Он пояснил, что на матче 28-го тура РПЛ "Ротор" – "Ахмат" арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота "Ротора" на 85-й минуте. При этом финальные матчи чемпионата очень важны, а судьям следует осознавать свою ответственность и избегать серьезных ошибок.
"Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева", – приводит слова Хачатурянца РИА Новости.
Глава экспертно-судейской комиссии добавил, что вопрос о дальнейшей работе арбитра будет решаться по результатам проверки.
Ранее клубы РПЛ выступили против включения "Оренбурга" в лигу. В настоящий момент команда занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Эта позиция дает право напрямую выйти в РПЛ.
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