В МВД отреагировали на данные об отсутствии наркотиков в крови Емелина

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В пресс-службе МВД Татарстана прокомментировали информацию о том, что врачи не нашли следов наркотических веществ в крови защитника омского "Авангарда" Алексея Емелина, сообщает RT.
В ведомстве подчеркнули, что врачи нашли в организме хоккеиста следы наркотических веществ и другой информации у них не было.
"При их обнаружении медики обязаны сообщить в МВД, что они и сделали. В свою очередь, МВД выполняет дальнейшую работу. Чья эта ошибка и реальны ли эти данные, остается на совести врачей. Впервые слышим от вас, что наркотические вещества у Емелина не обнаружили", – говорится в сообщении.
Емелина госпитализировали с травмой нижней части тела, которую он получил в столкновении с форвардом казанского "Ак Барса" Артемом Лукояновым. Затем находящегося в тяжелом состоянии капитана омского хоккейного клуба "Авангард" транспортировали в Москву. Ему поставили диагноз "токсический шок печени".
Позже стало известно, что специалисты обнаружили следы наркотических средств в организме Алексея Емелина. В анализах спортсмена якобы нашли следы опиатов и каннабиоидов.
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