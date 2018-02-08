CAS не принял апелляции 6 российских спортсменов на недопуск к участию в ОИ

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Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не приняла к рассмотрению апелляции шести российских спортсменов на их недопуск на ОИ по решению МОК. В числе спортсменов, чьи апелляции были отклонены, – Павел Кулижников, Денис Юсков, Александр Логинов, Ирина Старых, Татьяна Бородулина и Дмитрий Васильев. Решение CAS в отношении этих атлетов опубликовано на сайте суда.

Кроме того, 8 февраля Спортивный арбитраж начал рассматривать апелляции 45 спортсменов и двух тренеров из России, несогласных с решением МОК об их недопуске на Олимпиаду в Пхенчхане.

Днем ранее CAS также приступил к рассмотрению апелляции 32 российских атлетов, которым не прислали приглашения на ОИ. Среди них – биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.

Помимо этого, CAS предстоит принять решение по искам 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Играх, но затем оправданы Спортивным арбитражем.

В Кремле заявили, что с нетерпением ждут решения CAS по апелляциям спортсменов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что решение Спортивного арбитража "нужно уважать и выполнять".

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