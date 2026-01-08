FIS присвоила нейтральный статус еще трем российским спортсменам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус еще трем спортсменам из России. Об этом сообщается на сайте организации.

В их числе оказались выступающий в лыжном двоеборье Самир Мастиев, специализирующаяся на прыжках с трамплина Александра Кустова и сноубордистка Софья Афанасьева. Нейтральный статус дает россиянам право участвовать в международных соревнованиях.

Ранее FIS предоставила нейтральный статус еще пяти спортсменам из России. В частности, в соревнованиях под эгидой федерации теперь смогут выступать фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и прыгун на лыжах с трамплина Илья Манько.

Кроме того, нейтральный статус выдали тренерам по фристайлу Николаю Шимбуеву и Юрию Зукалю.

