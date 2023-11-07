Головин и Нигматуллин сыграют в составе сборной РФ по футболу в матче с Кубой

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

В состав сборной России по футболу на учебно-тренировочный сбор, в рамках которого подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Кубы, включили 29 спортсменов. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В числе игроков, помимо прочих, оказались полузащитник "Монако" Александр Головин и вратарь клуба "Пари Нижний Новгород" Артур Нигматуллин. Второй выступит за сборную впервые.

Учебно-тренировочный сбор начнется в Новогорске 13 ноября. Игра с Кубой состоится на территории "Волгоград Арены" 20 ноября.

Российская команда сыграет в третий раз после отстранения от международных соревнований. Команда Кубы сейчас находится на 169-й строчке мирового рейтинга Международной федерации футбола (FIFA).



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