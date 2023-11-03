03 ноября, 17:13Спорт
Сборная России по футболу сыграет с Кубой в Волгограде
Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"
Российская сборная проведет товарищеский матч против команды Кубы. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча состоится в Волгограде на поле "Волгоград Арены" 20 ноября, начало в 19:30 по московскому времени.
Матч станет третьим домашним для команды РФ после отстранения от международных соревнований в феврале прошлого года. Команда Кубы находится на 169-й строчке мирового рейтинга Международной федерации футбола (FIFA).
Ранее сборная России по футболу сыграла с Кенией вничью со счетом 2:2 в товарищеском матче. Игра состоялась в турецкой Анталье.
До этого российская сборная по футболу на "ВТБ-Арене" в Москве обыграла команду Камеруна в товарищеском матче с результатом 1:0. На матче присутствовали 20 152 зрителя. На 40-й минуте Федор Чалов забил мяч в ворота противника.
Прошедший в Москве матч Россия – Камерун посетили 20 152 человека
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