Сборная России по футболу сыграет с Кубой в Волгограде

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Российская сборная проведет товарищеский матч против команды Кубы. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча состоится в Волгограде на поле "Волгоград Арены" 20 ноября, начало в 19:30 по московскому времени.

Матч станет третьим домашним для команды РФ после отстранения от международных соревнований в феврале прошлого года. Команда Кубы находится на 169-й строчке мирового рейтинга Международной федерации футбола (FIFA).

Ранее сборная России по футболу сыграла с Кенией вничью со счетом 2:2 в товарищеском матче. Игра состоялась в турецкой Анталье.

До этого российская сборная по футболу на "ВТБ-Арене" в Москве обыграла команду Камеруна в товарищеском матче с результатом 1:0. На матче присутствовали 20 152 зрителя. На 40-й минуте Федор Чалов забил мяч в ворота противника.

Прошедший в Москве матч Россия – Камерун посетили 20 152 человека