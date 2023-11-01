Австралия отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034 по футболу

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Австралия не будет подавать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года, сообщили в Футбольной федерации Австралии (FFA).

Там подчеркнули, что изучили возможность подачи заявки на проведение ЧМ по футболу и, приняв во внимание все факторы, решили не делать этого.

Ранее FIFA пригласила Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) и Конфедерацию футбола Океании (OFC) к конкурсу заявок на право проведения чемпионата мира 2034 года. После этого Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата. Хозяев мирового первенства утвердят на отдельном конгрессе FIFA.

Хозяева двух ближайших чемпионатов мира уже определены. В 2026 году турнир пройдет в США, Канаде и Мексике, а в 2030 году – в Уругвае, Аргентине, Парагвае, Марокко, Испании и Португалии.

Совет Международной федерации футбола утвердил новый формат проведения чемпионата мира 2026 года с двумя группами по четыре команды. В финальной части ЧМ-2026 будут участвовать 48 команд, а не 32, как на турнире в Катаре.

Согласно новому формату, в 1/16 финала чемпионата мира войдут команды, которые заняли в группах первое и второе места, а также восемь лучших сборных, занявшие третье место. В связи с этим вместо 80 матчей на турнире будет проводиться 104.

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