FIFA отстранила Рубиалеса от футбольной деятельности на три года

Фото: ТАСС/ЕРА/SERGIO PEREZ

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (FIFA) отстранил экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от работы на три года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIFA.

Федерация установила, что он нарушил статью 13 Дисциплинарного кодекса FIFA.

"Это дело относится к событиям, произошедшим во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин в августе 2023 года", – говорится в сообщении.

20 августа испанская сборная победила команду Англии и впервые выиграла женский чемпионат мира. В ходе церемонии награждения Рубиалес передал медаль Дженнифер Эрмосо и поцеловал ее в губы.

Инцидент вызвал общественный резонанс. Министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от Рубиалеса официальных извинений.

Сама Эрмосо заявила, что ситуация является проявлением дружбы. Она призвала не зацикливаться на инциденте. Рубиалес, в свою очередь, извинился и признал, что был не прав.

Испанская прокуратура начала предварительное расследование по делу о вероятном сексуальном насилии. Позже стало известно, что в отношении Рубиалеса возбудили уголовное дело.

Мать главы испанской федерации футбола объявила голодовку из-за скандала