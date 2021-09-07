Развлекательную программу организуют в Москве в преддверии матча РФ – Мальта

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Перед футбольным матчем Россия – Мальта у стадиона "Открытие Банк Арена" будет организована развлекательная программа. Болельщики смогут сыграть в футбол со знаменитыми спортсменами, сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
"На территории у стадиона будет установлена футбольная коробка, на которой любой желающий сможет сыграть в футбол с легендарными экс-футболистами сборной: Александром Филимоновым, Русланом Пименовым, Дмитрием Сенниковым, Романом Павлюченко и Александром Ширко. Также у стадиона гостей будут встречать мальтийские рыцари", – говорится в сообщении.
Также известный футбольный комментатор Виктор Гусев пообщается в интерактивной студии с легендами сборной России и звездными болельщиками национальной команды.
Матч планируют посетить актер Сергей Бурунов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, певец T-Killah и многие другие. Помимо этого, болельщики смогут получить автографы экс-игроков сборной РФ в двух шатрах на территории стадиона.
Игра Россия – Мальта в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022 пройдет в Москве во вторник, 7 сентября. Развлекательная программа начнется в 20:00.
Ранее сообщалось, что капитаном сборной России в матче с мальтийцами может стать нападающий Федор Смолов. Также главный тренер российской сборной Валерий Карпин сообщил, что футболист Марио Фернандес вряд ли сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира – 2022 из-за повреждения ноги.
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