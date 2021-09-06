ФК "Локомотив" выступил с заявлением по ситуации с Камано

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Московский "Локомотив" выступил с заявлением по ситуации с гвинейским нападающим Франсуа Камано, который не может вылететь за пределы своей страны, чтобы присоединиться к российской команде.

Футболист ранее прибыл в Гвинею для участия в матчах за национальную сборную в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, однако 5 сентября в стране произошел военный переворот и ее границы оказались закрыты.

"Локомотив" прилагает все усилия, чтобы нападающий смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве. <...> ФК "Локомотив" предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации", – говорится на сайте футбольного клуба.

Отмечается, что в настоящее время спортсмен находится в своем доме и поддерживает постоянную связь с администрацией клуба.

Сам Камано лично подтвердил информацию, что не может покинуть Гвинею в связи с закрытием границ на фоне последних событий. Он также рассказал, что местная футбольная федерация в ведет переговоры с властями, чтобы добиться разрешения для отлета футболистов в расположение зарубежных команд.

"Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, все в порядке. Знаю, что "Локомотив" ведет активнейшую работу для моего прибытия в Москву, огромное спасибо клубу за это! Мы ждем и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах", – цитирует Камано газета "Спорт-Экспресс".

Накануне гвинейские военнослужащие совершили попытку государственного переворота. Лидер мятежников Мамади Думбуя объявил о решении распустить правительство и отменить действующую Конституцию. Также были закрыты государственные границы.

Позднее Думбуя сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде.

