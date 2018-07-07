Россия забила гол сборной Хорватии в матче ЧМ-2018

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Сборная России забила гол команде из Хорватии в матче ЧМ-2018. Его автором стал Денис Черышев на 31-й минуте, счет составляет 1:0.

Матч проходит на стадионе "Фишт". Победитель станет соперником Англии в полуфинале турнира. Еще одна битва за финал пройдет между Бельгией и Францией.

Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в столице пройдет 12 игр. Оставшиеся встречи в Москве запланированы в "Лужниках", ранее игры проходили также на стадионе "Спартак".