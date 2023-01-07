Лыжник Клебо установил новый рекорд по победам подряд на одном Тур де Ски

Фото: AP Photo/Alessandro Trovati

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил новый рекорд по победам подряд на одном Тур де Ски, сообщает РИА Новости.

Клебо побил рекорд россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.

"В субботу Клебо стал победителем масс-старта на 15 километрох классическим стилем на этапе в Валь-ди-Фьемме (Италия)", – отметили в сообщении.

На одном Тур де Ски норвежец выиграл шестую гонку подряд. У российских спортсменов рекорд составлял пять побед подряд. Кроме этого, соотечественница Клебо Марит Бьорген также одерживала ранее пять побед подряд. Для Клебо эта победа стала 17-й на Тур де Ски.

Норвежский спортсмен является пятикратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира, а также серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в шестой раз стал чемпионом мира по блицу, одержав победу на турнире в Алма-Ате. В 21 туре Карлсен по классическим шахматам набрал 16 очков.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!