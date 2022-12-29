Тайсон Фьюри стал лучшим боксером 2022 года по версии WBC

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Британец Тайсон Фьюри стал лучшим боксером 2022 года по мнению главы WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулеймана, сообщает "Матч ТВ".

В боксерском совете отметили, что Фьюри в этом году победил соотечественников Диллиана Уайта и Дерека Чисору и защитил пояс WBC в тяжелом весе.

"Это был невероятный год. Фьюри продал 160 тысяч билетов", – сказал Сулейман.

По словам президента организации, на втором месте лучших боксеров оказался Наоя Инуе, который два раза победил нокаутом и стал абсолютный чемпион в легчайшем весе. На третьем месте – Девин Хейни, который теперь является абсолютным чемпионом в легком весе.

Сулейман не включил в тройку лучших россиян Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Однако он отметил, что Бивол стал лучшим боксером по мнению многих изданий, так как одержал победу над Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом. Бетербиев в этом году выиграл бой у Джо Смита – младшего, получив титул WBO.

Ранее сообщалось, что российский спортсмен Дмитрий Бивол признан лучшим боксером года Всемирной боксерской ассоциацией (WBA). На конгрессе в Орландо Бивол получил награду, которую ему вручил президент WBA Хильберто Мендоса.

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