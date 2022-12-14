WBA восстановила в рейтингах боксеров из РФ и Белоруссии

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Спортсменов из России и Белоруссии восстановили в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом информирует официальный сайт организации.

В WBA заявили, что боксеры из РФ не являются частью российской армии или же правительства, поэтому спортсмены не имеют отношения к происходящему конфликту на Украине.

"Однако было решено, что любой боксер, который высказывается в поддержку специальной военной операции или участвует в ней, будет немедленно удален", – говорится в сообщении.

Ранее российского спортсмена Дмитрия Бивола признали лучшим боксером года WBA. На конгрессе Всемирной боксерской ассоциации в Орландо он получил награду, которую ему вручил президент организации Хильберто Мендоса.

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