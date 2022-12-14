11:34Спорт
WBA восстановила в рейтингах боксеров из РФ и Белоруссии
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Спортсменов из России и Белоруссии восстановили в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом информирует официальный сайт организации.
В WBA заявили, что боксеры из РФ не являются частью российской армии или же правительства, поэтому спортсмены не имеют отношения к происходящему конфликту на Украине.
"Однако было решено, что любой боксер, который высказывается в поддержку специальной военной операции или участвует в ней, будет немедленно удален", – говорится в сообщении.
Ранее российского спортсмена Дмитрия Бивола признали лучшим боксером года WBA. На конгрессе Всемирной боксерской ассоциации в Орландо он получил награду, которую ему вручил президент организации Хильберто Мендоса.
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