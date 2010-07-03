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Москва 24

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Спорт

10:03

Непомнящий высказался о возможном изменении правила об офсайде

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Известный тренер и футбольный функционер Валерий Непомнящий прокомментировал возможное изменение правила офсайда. Ранее с такой инициативой выступил президент УЕФА Александер Чеферин, как сообщает RT.

"Изначально существовало 13 правил, в которых четко говорилось, что "вне игры" фиксируется, если игрок атакующей команды находится за линией защитника. Это было понятно. Теперь все усложнили. Определение офсайда часто оказывается на усмотрении судей", – заявил специалист.

По мнению Непомнящего, современная система видеоповторов VAR была призвана помогать арбитрам. На деле за повторы отвечают такие же люди, которые могут ошибаться.

Ранее сообщалось, что россиянам могут упросить въезд в страны – участницы чемпионата Европы 2020 года. С инициативой выступили в Оргкомитете российской части турнира и МИД РФ.

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