В Adidas опровергли выпуск городских футболок с перевернутым флагом РФ

Фото: телеграм-канал Агентства "Москва"

Компания Adidas опровергла информацию о выпуске городских футболок с перевернутым российским флагом к Евро-2020. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя компании в России.

"Компания Adidas не занимается разработкой, производством или продажей данной джерси", – заявил собеседник агентства.

Сообщения о производстве новых городских футболок, которые якобы должны были стать мерчем (официальная продукция с символикой для болельщиков. – Прим. ред.), появилась в Сети утром 3 декабря. Уточнялось, что майки, которые планировали распространить во всех городах, принадлежат компании Adidas. При этом цвета на них были вновь расположены в неправильном порядке.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) остался недоволен новой формой от Adidas. В связи с этим на следующую игру команда сборной России по футболу вышла в старой форме, так как команда решила отказаться от новой экипировки.

Рукава новых футболок должен был украшать российский триколор, однако флаг оказался перевернутым. Кроме того, критике подверглись качество ткани и крой экипировки.

Позднее в пресс-службе компании Adidas прокомментировали ситуацию с футболками, заявив, что цвета на рукавах выстраиваются в флаг РФ при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. При этом представители компании настаивали, что макет был согласован с руководством российского футбола.

