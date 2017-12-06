В Госдуме нашли альтернативу бойкоту Олимпиады

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Провести альтернативные Олимпиаде в Пхенчхане Игры доброй воли предложил депутат Госдумы Владимир Сысоев. Запрос с таким предложением он подготовил министру спорта Павлу Колобкову.

"Я считаю, что ввиду чисто политического решения по отстранению нашей сборной от участия в Олимпиаде-2018 будет правильным организовать собственные масштабные игры... Этот шаг будет достойным ответом тем, кто хотел унизить Россию", – заключил депутат.

Владимир Сысоев уверен, что на альтернативные игры приедет множество стран, не поддерживающих "антиспортивную политику Запада".



Парламентарий напомнил, что Игры доброй воли организовали в 1980-х как альтернативу Олимпийским играм после бойкота США и другими западными странами Олимпийских игр в Москве, передает RT.

Первые Игры доброй воли прошли в Москве в июле 1986 года. В них участвовали свыше трех тысяч спортсменов из 79 стран, которые разыграли 182 золотые медали в 18 видах спорта, отметил Сысоев.

Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане в 2018 году.