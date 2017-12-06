Шорт-трекист Виктор Ан готов выступить на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Если сборная России не станет бойкотировать Олимпиаду-2018, шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан готов выступить на играх в нейтральном статусе, сообщает "Р-Спорт".

"Если Россия не будет бойкотировать Игры, то я поеду в Пхенчхан в нейтральном статусе. Я готовился к этому четыре года и не могу сейчас сдаться", - сказал Ан. Шорт-трекист получил российское гражданство в декабре 2011 года.



Виктор Ан – уроженец Сеула. Трижды становился олимпийским чемпионом под флагом Южной Кореи, трижды под флагом России.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР). "Чистые" спортсмены из России получили возможность выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.