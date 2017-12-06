Кадыров запретил чеченским спортсменам выступать на ОИ под нейтральным флагом

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские спортсмены не будут выступать на Олимпийских играх в Южной Корее под нейтральным флагом.

Говоря о решении Международного олимпийского комитета (МОК) Кадыров заявил, что запад в очередной раз показал свое лицо, искаженное лицемерием, трусостью и интригой. Глава республики отметил, что спорт призвал объединять народны, а не становиться площадкой для демонстрации политических интересов. Использовать спорт в политических амбициях, по мнению Кадырова, проявление слабости и трусости, сообщает RT.

Кадыров отметил, что ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать в Пхеньяне под нейтральным флагом. Он уточнил, что всех спортсменов из республики, которые должны были попасть в российскую сборную, на родине будут чествовать как победителей.

Глава Чеченской республики предположил, что российский триколол вызывает страх у МОК. Если это так, то один лишь вид российских спортсменов должен вызывать у Запада дрожь, подчеркнул Кадыров.

Ранее сообщалось, что МОК ввел санкции на участие российской сборной в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. В комиссии заявили, что некоторые спортсмены смогут принять участие в играх, но только под нейтральным флагом.