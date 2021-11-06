Тренер сборной России Лихачев признан лучшим тренером года по пляжному футболу

Фото:Антон Новодережкин/ТАСС

Возглавляющий сборную России Михаил Лихачев признан лучшим тренером года по пляжному футболу по версии Всемирной организации пляжного футбола (BSWW).

Церемония вручения наград состоялась в Дубае 6 ноября. В августе этого года российская сборная под руководством Лихачева победила на чемпионате мира, который прошел в Москве.

Это вторая премия в карьере Лихачева. В 2014 году он уже удостаивался звания лучшего тренера.

Также, по версии BSWW, лучшим турниром года был признан чемпионат мира, впервые прошедший в России.

Ранее сборная России по пляжному футболу одержала победу над иранской командой и стала обладателем Межконтинентального кубка. Награду спортсмены выигрывали в четвертый раз, опередив по этому показателю команды Бразилии и Ирана.

