В финале ЧМ по пляжному футболу российские спортсмены встретятся со сборной Японии

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сборная Японии вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу.

Японские спортсмены обыграли команду Сенегала со счетом 5:2.

Ранее в полуфинальном матче ЧМ российская команда в серии пенальти одержала победу над сборной Швейцарии.

Основное время закончилось со счетом 5:5. В дополнительное время командам не удалось забить, однако в серии пенальти россияне были точнее – 5:4.

Финальный матч между Россией и Японией состоится 29 августа, в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Команды Швейцарии и Сенегала встретятся в матче за третье место.

Чемпионат мира по пляжному футболу стартовал в Москве 19 августа. Впервые он проходит на песке стадиона "Лужники". В общей сложности в нем приняли участие 16 команд.