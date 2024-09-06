В выходные в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!" проведут силовые тренировки

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В выходные, 7 и 8 сентября, в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдут тренировки проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район". Москвичи смогут бесплатно присоединиться к занятиям по функциональном тренингу, ушу и фитнесу, передает портал мэра и правительства Москвы.

Функциональные тренировки состоятся в 12:00 7 сентября в 25 столичных парках и усадьбах, а также в 19:00 8 сентября на 24 фестивальных площадках. Ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться можно на сайте. Занятия включают в себя упражнения, направленные на общее укрепление организма.

В воскресенье, 8 сентября, в парке "Музеон", музее-заповеднике "Коломенское", саду "Эрмитаж", ландшафтном парке "Митино", Бутовском, Гончаровском и Перовском парках, а также "Зюзино", Таганском детском парке и парке Олимпийской деревни пройдут последние в 2024 году занятия по ушу. Участники познакомятся с основными приемами и перемещениями.

Тренировки по фитнесу москвичи могут посетить в 19:00 7 сентября по адресам:

проезд Шокальского, дом 30б;

улица Костякова, дом 17, корпус 1;

Коктебельская улица, дом 4, корпус 3;

Новоясеневский проспект, дом 46, строение 7;

Перекопская улица, дом 34, корпус 2;

улица Генерала Кузнецова, дом 28, корпус 1;

Зеленоград, корпус 931;

Партизанская улица, дом 22;

улица Столетова, дом 17;

Кусковская улица, дом 31, корпус 1;

Саянская улица, дом 10;

Семеновская набережная, дом 3/1, корпус 4.

Более того, фитнес-тренировки пройдут в парках "Яуза", Дружбы, а также в ландшафтном парке "Южное Бутово". Занятия включают в себя упражнения, которые направлены на развитие силы, скорости, гибкости, выносливости и ловкости, а также на совершенствование фигуры. Тренер подберет упражнения для каждого участника, учитывая его уровень подготовки и спортивный опыт. Найти площадку и записаться на тренировку можно на сайте.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка, биатлонистка Ольга Зайцева заявила, что регулярные занятия спортом и физические нагрузки укрепляют организм, улучшают самочувствие и являются отличным способом "прокачивания" эмоционального интеллекта. По ее словам, спорт учит оставаться здравомыслящим в любой ситуации, контролировать эмоции. Это сказывается и в деловых переговорах, и в день экзамена, и при решении повседневных вопросов, объяснила она.