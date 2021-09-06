Команда "Формулы-1" Alfa Romeo подписала контракт с пилотом Боттасом

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Финский пилот "Формулы-1" Вальттери Боттас подписал многолетний контракт с командой Alfa Romeo. Об этом сообщается на сайте коллектива.

В следующем году Боттас заменит в команде другого финского пилота – Кими Райкконена, объявившего о намерении покинуть гонки по итогам текущего сезона.

Вальттери Боттас с 2017 года выступает за команду Mercedes, в составе которой дважды становился вице-чемпионом мира (в 2019 и 2020 годах). Также в 2017 году он занимал третье место на мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что победителем девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" – Гран-при Австрии стал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов. Это его третья победа подряд и пятая в сезоне.