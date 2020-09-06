Эксперт оценил шансы сборной России в матче с Венгрией

Сборная России готовится к матчу Лиги наций против Венгрии. Традиционно считается, что это не самый сложный соперник, ярких звезд в составе сборной Венгрии нет.

Спортивный журналист Дмитрий Дерунец считает, что Венгрия – один из самых удобных соперников для России. Однако их недавняя победа над командой Турции стала определенном сюрпризом.

"Безусловно, венгры становятся сильнее и там появляется неплохое поколение, но думаю, что мы фавориты в матче против венгров Будапеште, даже несмотря на гостевой статус игры, и пока мы в хорошем тонусе в хорошей физической форме, пока у нас чемпионат в разгаре, и мы имеем преимущество над нашим соперниками, мы должны побеждать", – отметил он.

Предыдущую встречу в Лиге наций сборная России выиграла. 3 сентября команда Станислава Черчесова в Москве принимала сербов. Игра завершилась со счетом 3:1. В составе россиян отличился Вячеслав Караваев, дубль на счету Артема Дзюбы.