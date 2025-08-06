Пилоты 11 стран мира сразятся за Кубок мэра Москвы по гонкам беспилотников

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Кубок мэра Москвы по гонкам беспилотников состоится в Центральном парке инновационного центра "Сколково" с 15 по 17 августа, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Общий призовой фонд составит 5 миллионов рублей. Участие примут спортсмены из Австралии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Индии, Казахстана, Испании, России, Южной Кореи, Турции и Франции.

Они посоревнуются в дисциплине "Класс 330 – командный зачет", призовой фонд которой составит 4 миллиона рублей. Она представляет собой круговые гонки спортивных FPV-квадрокоптеров с видом от первого лица с пит-стопами. Команды должны будут преодолеть препятствия и первыми завершить дистанцию в 50 кругов.

Турнир поделен на три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал. В рамках соревнований 16 команд будут разделены на четыре группы при помощи жеребьевки. После каждого этапа две слабейшие команды выйдут из состязаний, а две лучшие пройдут в следующий этап.

"На Кубке мэра Москвы соберутся сильнейшие пилоты России и других стран мира. Для нашей сборной это будет первый официальный старт на таком уровне. Это мероприятие имеет большое значение не только для российских спортсменов, но и для развития гонок дронов в целом", – сказал президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

Одним из ярких событий турнира станет противостояние бронзовых призеров Игр будущего Александра Холкина и Платона Черемных из России с серебряными медалистами Димо Штеревым и Антони Георгиевым из Болгарии.

От России на Кубке мэра Москвы будут участвовать 7 команд из разных регионов. В их число вошли чемпионы России по гонкам дронов Данил Грязнов и Кирилл Лобань из Белгородской области, Дмитрий Воронин и Егор Наумов из Самарской области, Григорий Миронов и Даниил Волок из Ленинградской области, Матвей Почекунин и Максим Нор из Новосибирской области, Никита Яушев и Стефан Афанасьев из Татарстана, Григорий Петров и Егор Костин из Санкт-Петербурга.

Кроме того, на состязаниях соберутся многократный чемпион Турции Атакан Мерджимек, серебряные призеры Игр будущего 2024 года Димо Штерев и Антони Георгиев из Болгарии и чемпион лиги Drone Racing League США Леон Шуберт из Германии.

Более того, в рамках кубка состоятся виртуальные соревнования в дисциплине "Технический симулятор". В ней представят личный и командный зачеты. Виртуальная трасса повторит траекторию реальной. В программу включены женский и мужской турниры для спортсменов старше 14 лет и состязания юниоров 10–17 лет. Призовой фонд составит 1 миллион рублей.

Более 300 российских компаний представят разработки на Международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего", который пройдет с 7 по 17 августа в инновационном центре "Сколково".

Участниками деловой программы станут эксперты из России, Белоруссии, Китая, Индии и Эфиопии. Они обсудят перспективные направления сотрудничества, развитие инфраструктуры, подготовку специалистов и внедрение роботизированных систем в экономику.

