Российский теннисист Рублев не прошел в полуфинал "Мастерса" в Торонто

Фото: ТАСС/Zuma/Leonardo Ramirez

Российский теннисист Андрей Рублев не прошел в полуфинал турнира "Мастерс" в Торонто. Четвертьфинальный матч состязаний он проиграл американцу Тэйлору Фрицу.

Игра завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4). На турнире Рублев был посеян 6-м номером, в то время как Фриц выступал под 2-м номером посева.

В полуфинальном этапе соревнований выступит россиянин Карен Хачанов, которому удалось одержать победу над американцем Алексом Микельсеном. Их встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

На "Мастерсе" Хачанов был объявлен 11-м номером посева, Микельсен – 26-м номером. В полуфинале теннисист сразится с посеянным под 1-м номером немцем Александром Зверевым.