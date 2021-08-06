Непрямой эффект ОИ на рост заражений COVID-19 в Токио ничем не подтвержден – МОК

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Непрямой эффект на всплеск заболеваемости COVID-19 в Японии, который могут оказывать Олимпийские игры, ничем не подтвержден. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Ранее администрация Токио сообщила о рекордном росте числа новых заражений коронавирусом. Впервые с начала пандемии инфекцией за сутки заразились более пяти тысяч человек.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с заявлением, отметив, что связь между Олимпиадой и ростом количества заражений ничем не подтверждена.

"У меня нет цифр, которые бы подтвердили, что Олимпиада оказывает непрямой эффект на рост заражений коронавирусом в Японии. Эти аргументы ничем не подтверждены", – сказал Бах журналистам.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у российской каратистки Анны Чернышевой. Принять участие в состязании на Олимпийских играх в Токио спортсменка не сможет. Всего с начала июля число людей, задействованных в организации Олимпиады и заразившихся коронавирусом, превысило 280 человек.