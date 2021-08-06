Непрямой эффект ОИ на рост заражений COVID-19 в Токио ничем не подтвержден – МОК

Фото: ТАСС/Zuma
Непрямой эффект на всплеск заболеваемости COVID-19 в Японии, который могут оказывать Олимпийские игры, ничем не подтвержден. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Ранее администрация Токио сообщила о рекордном росте числа новых заражений коронавирусом. Впервые с начала пандемии инфекцией за сутки заразились более пяти тысяч человек.
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с заявлением, отметив, что связь между Олимпиадой и ростом количества заражений ничем не подтверждена.
"У меня нет цифр, которые бы подтвердили, что Олимпиада оказывает непрямой эффект на рост заражений коронавирусом в Японии. Эти аргументы ничем не подтверждены", – сказал Бах журналистам.
Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у российской каратистки Анны Чернышевой. Принять участие в состязании на Олимпийских играх в Токио спортсменка не сможет. Всего с начала июля число людей, задействованных в организации Олимпиады и заразившихся коронавирусом, превысило 280 человек.
На Олимпийских играх в Токио за сутки выявили 17 случаев COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: