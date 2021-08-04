Коронавирус подтвердился у российской каратистки Анны Чернышевой

Фото: instagram.com/ruswkf

Российская каратистка Анна Чернышева сдала положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в Федерации каратэ России.

"Обязательный для всех участников Игр тест на коронавирус оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест", – рассказали в организации.

В связи с выявленным заболеванием спортсменка не сможет принять участие в состязании на Олимпийских играх в Токио, уточнили в пресс-службе федерации.

С начала июля число людей, задействованных в организации Олимпиады и заразившихся коронавирусом, превысило 280 человек. Оргкомитет Игр в Токио также признал очагом заражения случаи COVID-19 в сборной Греции – заболели пять человек, причем как спортсмены, так и вспомогательный персонал.