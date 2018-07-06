Сборная России сыграет в красных футболках в матче ЧМ-2018 с командой Хорватии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сборная России сыграет в красных футболках в матче против Хорватии. Четвертьфинал чемпионата мира по футболу состоится 7 июля в Сочи.
"Сыграем с Хорватией в красных футболках! Вратарь – в синем", – сказано в сообщении в официальном Twitter-аккаунте сборной.
Сыграем с Хорватией в красных футболках! Вратарь - в синем.#ВместеМыКоманда #WorldCup pic.twitter.com/JdLmJTrRST— Сборная России (@TeamRussia) 6 июля 2018 г.
Россия выиграла три матча из четырех, которые проводились на турнире, уступив только команде из Уругвая. Хорватия стала победителем во всех своих встречах на мундиале.
Согласно опросам ВЦИОМ, большинство граждан верят в победу сборной России над командой Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. В благополучный исход игры верят 56 процентов респондентов, еще 10 процентов предположили, что сборные сыграют вничью, а победу хорватов спрогнозировали 15 процентов.
Чемпионат мира по футболу проходит в РФ с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 городов страны, включая Москву. В столице все оставшиеся игры пройдут в "Лужниках", ранее в организации встреч был также задействован стадион "Спартак".
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