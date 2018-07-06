Большинство россиян верят в победу сборной России над командой Хорватии

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Большинство россиян верят в победу сборной России над хорватской командой в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 56% россиян надеются на выигрыш россиян. 10% полагают, что итогом игры станет ничья, победу хорватов спрогнозировали 15% респондентов, 19% затруднились с ответом.

65% при этом собираются следить за матчем дома, в гостях или на работе. 1,6% планируют смотреть его в фанзоне, 1% – в кафе или баре, на стадионе в Сочи – 0,4% респондентов. 29% не будут смотреть игру, 3% не ответили.

Встреча между командами России и Хорватии состоится 7 июля. Матч стартует на стадионе "Фишт" в Сочи в 21:00.