Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев призвал не останавливаться в расширении РПЛ, сообщает ИА "НСН".

Газзаев рассказал, что всегда выступал за расширение Российской премьер-лиги до 18 участников. Он отметил, что после чемпионата мира многие города России обзавелись современными стадионами и другой инфраструктурой.

"По рекомендации УЕФА, каждая национальная федерация должна иметь не меньше 18 и не больше 20 клубов в премьер-лиге. Испания, Англия, Италия имеют по 20 команд в премьер-лиге, а это ведущие национальные сборные. Нам надо быть в тренде, для того, чтобы достичь такого же уровня", – уточнил Газаев.

При этом он добавил, что необходимо провести существенные реформы, которые связаны с национальными чемпионатами, с матчами первого дивизиона и второй лиги, чтобы Россия могла полноценно конкурировать с лидирующими футбольными клубами.

Он также отметил, что необходимо уделить особое внимание на финансовое положение клубов, поскольку зачастую из-за нехватки бюджета они прекращают свою деятельность и не могут дальше существовать. "Это случается, потому что региональные бюджеты просто не в состоянии финансировать клубы. Как тогда конкурировать с лучшими чемпионатами Европы?", – заявил заслуженный тренер.

Ранее главный тренер футбольного клуба "Сочи" Александр Точилин также положительно отозвался об идее расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 участников. По его словам, четыре дополнительные игры не скажутся на функциональном состоянии спортсменов.

В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов. За расширение высшего дивизиона на общем собрании проголосовали 15 футбольных клубов РПЛ (против высказались лишь в "Спартаке"). Окончательное решение должен принять исполком РПЛ.

Против расширения РПЛ также высказался бывший министр спорта и экс-глава Российского футбольного союза Виталий Мутко. Он назвал инициативу экономически нецелесообразной.

