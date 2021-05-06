Российскому теннисисту Медведеву не удалось выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде

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У российского теннисиста Даниила Медведева не получилось выйти в четвертьфинал турнира "Мастерс", проходящего в испанском Мадриде, сообщает "Газета.ру".

Он проиграл представителю Чили Кристьяну Гарину в третьем круге. Матч продолжался 2 часа 29 минут. Завершилась встреча со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1.

Во втором круге Медведеву удалось обыграть 49-ю ракетку мира испанца Алехандро Давидович Фокина. Эта победа позволила ему прервать двухлетнюю серию поражений.

В апреле российский теннисист Андрей Рублев одержал верх над третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в 1/4 финала турнира серии "Мастерс" ATP в Монте-Карло. Игра окончилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу Рублева.