Финляндия выиграла молодежный ЧМ по хоккею, у России – бронза

Сборная Финляндии выиграла у США в финальном матче молодежного чемпионата мира-2019, который проходил в Ванкувере. Игра завершилась со счетом 3:2.

Финляндия вела в счете с разницей в две шайбы, однако за две минуты до конца игры американцы смогли отыграться.

Победную шайбу забросил Каапо Какко.

Сборная Финляндии завоевала золото молодежного ЧМ в пятый раз. Последний раз это произошло в 2016 году.

Ранее сборная России в матче со швейцарцами завоевала бронзовые медали. До этого россияне уступили США в плей-офф.

В символическую сборную турнира вошли два россиянина – нападающий Григорий Денисенко и защитник Александр Романов.