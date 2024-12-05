Глава МОК Бах с пониманием отнесся к решению Усманова приостановить руководство FIE

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах с пониманием отнесся к решению российского бизнесмена Алишера Усманова приостановить деятельность на посту президента Международной федерации фехтования (FIE), передает РИА Новости.

Так, Бах назвал демократическими выборы главы FIE, на которых победил Усманов. По мнению главы МОК, своим решением Усманову удастся защитить FIE.

Усманов ранее решил приостановить свою деятельность на посту главы FIE. Это произошло после того, как его избрали на пост президента FIE на конференции в Ташкенте 30 ноября. Как отмечал представитель Усманова, данное решение бизнесмена было принято в интересах организации.

Исполняющим обязанности главы Международной федерации фехтования стал представитель Греции Эммануэль Кациадакис.