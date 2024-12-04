Усманов приостановил исполнение обязанностей главы FIE в интересах организации

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Российский бизнесмен Алишер Усманов решил приостановить свою деятельность на посту главы Международной федерации фехтования (FIE) после того, как его избрали на пост президента FIE на конференции в Ташкенте 30 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Представитель Усманова заявил, что данное решение бизнесмена было принято в интересах организации.

"После своей безоговорочной победы Алишер Усманов заявил, что, руководствуясь интересами FIE, примет необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введенных в отношении него, на FIE и ее деятельность", – подчеркнул он.

Отмечается, что исполняющим обязанности главы Международной федерации фехтования стал представитель Греции Эммануэль Кациадакис.

Ранее главу Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили переизбрали на пост президента организации. Решение о переизбрании Мамиашвили было принято на отчетно-выборной конференции ФСБР, которая прошла в четверг, 21 ноября, в Москве. Действующий глава организации был единственным кандидатом.