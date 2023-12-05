Конор Макгрегор не исключил участия в выборах президента Ирландии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор может поучаствовать в выборах президента Ирландии. Об этом он сообщил в соцсети X.

Среди возможных конкурентов он отметил 72-летнего Берти Ахерна, 72-летнего Энда Кенни и 75-летнего Джерри Адамса. По его словам, они "неразрывно связаны с политикой своей партии".

"Мне же 35. Я молод, активен, увлечен своим делом, новоприбывший в игру", – подчеркнул спортсмен.

Макгрегор добавил, что у него отсутствует предвзятость, принадлежность или протекция какой-либо партии. Отмечается, если бы он стал президентом, то у власти был бы не бывший чемпион UFC, а народ Ирландии.

"Это был бы я и вы", – заключил он.

Между тем ирландская полиция проводит расследование в отношении спортсмена. Его подозревают в подстрекательстве к беспорядкам, произошедшим в Дублине в конце ноября.

В марте прошлого года Макгрегор был задержан правоохранителями в Дублине за опасное вождение. Затем его отпустили под залог.

В 2020-м бывшего чемпиона UFC задержали на Корсике за эксгибиционизм. Макгрегор отметился непристойным поведением в баре. Речь также шла и о сексуальном домогательстве, при этом представитель спортсмена позднее отверг все обвинения в адрес него.

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