Глава ОКР прокомментировал отстранение российской олимпийской сборной

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Решение Международного олимпийского комитета (МОК) по российским олимпийцам принималось непосредственно на заседании 5 декабря и не было заготовлено заранее. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

"Судя по тому, что после наших выступлений обсуждение продолжалось еще больше двух часов, я думаю, что решение принималось непосредственно на этом заседании", – цитирует главу ОКР "Интерфакс".

Жуков также отметил, что обсуждался широкий круг альтернатив, включая полный запрет для россиян на участие в предстоящих Играх.

Ранее сообщалось, что МОК разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом. Участвовать смогут россияне с безупречной допинговой историей.

Кроме того комитет пожизненно отстранил вице-премьера РФ Виталия Мутко и экс-заместителя министра спорта Юрия Нагорных от посещения Олимпийских игр в качестве официальных лиц. Приостановлено членство в международной организации главы ОКР Александра Жукова.