Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Вице-премьер РФ Виталий Мутко и экс-заместитель министра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпийских игр в качестве официальных лиц. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

Помимо этого в релизе МОК сообщается о приостановлении членства в организации президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова. Он возглавлял координационную комиссию Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

Ранее сообщалось, что МОК отстранил сборную РФ от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях только под нейтральным флагом. Главным условием допуска участников в индивидуальном порядке станет доказанная непричастность к допинговому скандалу.