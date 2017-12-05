Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Вице-премьер РФ Виталий Мутко и экс-заместитель министра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпийских игр в качестве официальных лиц. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).
Помимо этого в релизе МОК сообщается о приостановлении членства в организации президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова. Он возглавлял координационную комиссию Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.
Ранее сообщалось, что МОК отстранил сборную РФ от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях только под нейтральным флагом. Главным условием допуска участников в индивидуальном порядке станет доказанная непричастность к допинговому скандалу.
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